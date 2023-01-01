Ресторану в аэропорту Перми грозит штраф до 500 тысяч рублей за рекламу пива УФАС усмотрело нарушение законодательства в продвижении товара Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермское УФАС возбудило дело из-за незаконной рекламы пива в ресторане «Хамовники» в аэропорту Перми, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточнили в антимонопольной службе, в тексте рекламы заведения указано, что в нём «лучшие сорта пива». При этом законодательство запрещает использовать при продвижении товаров и услуг сравнительные характеристики, которые говорят об их преимуществе перед другими. Это возможно только в случае указания конкретного критерия для сравнения, который имеет объективное подтверждение. Если этого нет, то реклама считается недостоверной.

По данным УФАС, в отношении собственника ресторана – ООО «Зевс» возбуждено антимонопольное дело. Если организация будет признана виновной, ей грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб.

Рассмотрение дела назначено на 26 октября текущего года.

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