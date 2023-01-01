Максим Артамонов В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Прикамья Ильнар Маматов Ему было 24 года Поделиться Твитнуть

В ходе спецоперации на территории Украины погиб уроженец села Тюндюк Бардымского муниципального округа Ильнар Маматов. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице ВКонтакте.

Ильнара Маматова мобилизовали на СВО осенью прошлого года. Сначала его направили в учебный центр в Тюмени, а потом в зону боевых действий, где он служил стрелком мотострелковой роты отдельного мотострелкового батальона.

Он погиб 19 сентября этого года, не дожив до 25-летия.

Обстоятельства его смерти на сообщаются.

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