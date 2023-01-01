Максим Артамонов В Перми открылась фотовыставка работ пермского скульптора Алексея Залазаева Она начала работу с 25 сентября в Горьковке Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минкульта

В пермской краевой библиотеке им. Горького открылась фотовыставка работ пермского скульптора-монументалиста Алексея Залазаева (0+). Об этом сообщили в пресс-службе краевого минкульта.

Работы размещены на тросовой системе в лестничных пролётах. Там выставлены 52 фотографии из каталога работ Залазаева. Среди них — гигантские статуи из дерева и никелевого сплава, которые представляли русское авангардное искусство на международных выставках в Перми, Санкт-Петербурге, Москве, Дюссельдорфе, Копенгагене и Париже.

Скульптор воплощает свои художественные взгляды, отстаивая принципы бионики (направление кибернетики), он пробует соединить их с принципами супрематизма.

Среди работ художника — композиция «Трус, Балбес и Бывалый» у кинотеатра «Кристалл», а также памятники доктору Гралю, Николаю Мешкову и Георгию Буркову, другие монументы. Фотоснимки этих и других скульптур будут демонстрироваться в «Горьковке».

Выставка, посвящённая творчеству Алексея Залазаева, реализуется в рамках внутреннего конкурса, который направлен на развитие краевой библиотеки им. Горького.

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