На дороге под Пермью ограничат движение из-за следственного эксперимента Проезд закроют практически на час Поделиться Твитнуть

Как сообщает Госавтоиспекция Пермского края, во вторник, 26 сентября, в 19:45 на автодороге Нестюково–Верхние Муллы ограничат движение транспорта.

Уточняется, что проезд перекроют на 9 км трассы.

В ведомстве пояснили, что это связано с проведением следственного эксперимента по факту ДТП, в котором погибли люди. Его организуют сотрудники следственного отдела ОМВД России «Пермский».

По информации ГИБДД, проезд по дороге будет закрыт практически на час, до 20:40.

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