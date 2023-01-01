На дороге под Пермью ограничат движение из-за следственного эксперимента
Проезд закроют практически на час
Как сообщает Госавтоиспекция Пермского края, во вторник, 26 сентября, в 19:45 на автодороге Нестюково–Верхние Муллы ограничат движение транспорта.
Уточняется, что проезд перекроют на 9 км трассы.
В ведомстве пояснили, что это связано с проведением следственного
эксперимента по факту ДТП, в котором погибли люди. Его организуют сотрудники
следственного отдела ОМВД России «Пермский».
По информации ГИБДД, проезд по дороге будет закрыт
практически на час, до 20:40.
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