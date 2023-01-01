Пермский политех нашёл реальные копии волшебных предметов из «Властелина колец» Учёные вуза обратили внимание на существующие аналоги магических вещей книги Поделиться Твитнуть

Учёные Пермского политеха (ПНИПУ) подобрали реальные аналоги к артефактам из популярной книги «Властелин колец» (12+), сообщили в пресс-службе вуза.

По мнению представителей науки, у многих выдуманных Джоном Толкиным магических предметов сегодня есть наглядные копии, обладающие такими же свойствами, что и их книжные предшественники. Некоторые из них даже совершеннее волшебных вещей.

К последним в Политехе относят радары, которые, в отличие от Ока Саурона, способны захватывать больший участок для наблюдения.

«Мир Средиземья, вероятно, плоский. Иначе Оку пришлось бы уметь смотреть за угол, и это сделало бы его намного могущественнее, чем описано у Толкина. Аналогом в нашем мире является радар. Он устанавливается на возвышенном участке и может «видеть», что и где происходит. Но в мире Толкина Око было одно, а радары объединяются в сеть, что позволяет им захватывать больший участок для наблюдения», —поделился кандидат технических наук, доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем ПНИПУ Даниил Курушин.

Заменой Оку Саурона также могут быть видео- и фотохостинги, анализ которых может отследить человека на случайных кадрах, снятых другими пользователями. Потенциально на это способен YouTube. Такими же свойствами обладают системы, способные отследить местоположение человека на снимке по окружающему ландшафту.

В качестве зеркала Галадриэль — чаши с жидкостью, показывающей видения из прошлого, настоящего или будущего — может выступать обычный телевизор с доступом в интернет. Другими аналогами предмета могут быть программы, которые исследуют цифровой след человека: Яндекс, Google и ВКонтакте. Будущие явления способна предсказывать нейросеть (погода, развитие заболеваний), а показать, как будет выглядеть человек спустя годы, могут приложения и фильтры.

Магические светильники Феанора, которые не гаснут от ветра или воды, учёные Политеха Перми сравнивают с субнитридом углерода, обладающим самой высокой температурой горения в воздухе (более 5000°C), а также используемой в сварочных процессах низкотемпературной плазмой.

Прочный материал хитлайн, из которого эльфы во вселенной «Властелина колец» плетут невесомые верёвки, в нашем мире доктор технических наук ПНИПУ Юрий Симонов считает схожим с металлическими «усами».

Мифрил из книги — это реальный метеоритный металл, представленный сплавами на основе железа. В настоящее время промышленность выпускает с аналогичными свойствами мартенситностареющую сталь. Из неё производят, например, конструкции атомных подводных лодок, рассказал Симонов.

Фиал Галадриэль, который по задумке Толкина содержит в себе свет отражённой в воде звезды, похож на природную биолюминесценцию — способность живых организмов светиться. Это умеют некоторые бактерии, грибы и животные. По словам доцента кафедры химии и биотехнологии Пермского политеха Анны Аховой, сейчас искусственно создаются организмы, которые могут светиться за счёт введения генов биолюминесценции в их ДНК. Такие растения, например, можно будет использовать в качестве фонарей на улицах и для освещения жилых помещений.

Как отметили в ПНИПУ, исследование приурочено ко Дню хоббита, который отмечался фанатами творчества Джона Рональда Руэла Толкина 22 сентября.

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