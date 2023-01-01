Пермский политех нашёл реальные копии волшебных предметов из «Властелина колец»
Учёные вуза обратили внимание на существующие аналоги магических вещей книги
Учёные Пермского политеха (ПНИПУ) подобрали реальные аналоги к артефактам из популярной книги «Властелин колец» (12+), сообщили в пресс-службе вуза.
По мнению представителей науки, у многих выдуманных Джоном
Толкиным магических предметов сегодня есть наглядные копии, обладающие такими
же свойствами, что и их книжные предшественники. Некоторые из них даже совершеннее волшебных вещей.
К последним в Политехе относят радары, которые, в отличие от Ока
Саурона, способны захватывать больший участок для наблюдения.
«Мир Средиземья, вероятно, плоский. Иначе Оку пришлось бы
уметь смотреть за угол, и это сделало бы его намного могущественнее, чем
описано у Толкина. Аналогом в нашем мире является радар. Он устанавливается на
возвышенном участке и может «видеть», что и где происходит. Но в мире Толкина
Око было одно, а радары объединяются в сеть, что позволяет им захватывать
больший участок для наблюдения», —поделился кандидат технических наук, доцент
кафедры информационных технологий и автоматизированных систем ПНИПУ Даниил
Курушин.
Заменой Оку Саурона также могут быть видео- и фотохостинги,
анализ которых может отследить человека на случайных кадрах, снятых другими
пользователями. Потенциально на это способен YouTube. Такими же свойствами
обладают системы, способные отследить местоположение человека на снимке по
окружающему ландшафту.
В качестве зеркала Галадриэль — чаши с жидкостью,
показывающей видения из прошлого, настоящего или будущего — может выступать
обычный телевизор с доступом в интернет. Другими аналогами предмета могут быть
программы, которые исследуют цифровой след человека: Яндекс, Google и
ВКонтакте. Будущие явления способна предсказывать нейросеть (погода, развитие
заболеваний), а показать, как будет выглядеть человек спустя годы,
могут приложения и фильтры.
Магические светильники Феанора, которые не гаснут от ветра
или воды, учёные Политеха Перми сравнивают с субнитридом углерода, обладающим
самой высокой температурой горения в воздухе (более 5000°C), а также используемой
в сварочных процессах низкотемпературной плазмой.
Прочный материал хитлайн, из которого эльфы во вселенной «Властелина
колец» плетут невесомые верёвки, в нашем мире доктор технических наук ПНИПУ Юрий
Симонов считает схожим с металлическими «усами».
Мифрил из книги — это реальный метеоритный металл,
представленный сплавами на основе железа. В настоящее время промышленность
выпускает с аналогичными свойствами мартенситностареющую сталь. Из неё производят,
например, конструкции атомных подводных лодок, рассказал Симонов.
Фиал Галадриэль, который по задумке Толкина содержит в себе свет
отражённой в воде звезды, похож на природную биолюминесценцию — способность
живых организмов светиться. Это умеют некоторые бактерии, грибы и животные. По
словам доцента кафедры химии и биотехнологии Пермского политеха Анны Аховой,
сейчас искусственно создаются организмы, которые могут светиться за счёт
введения генов биолюминесценции в их ДНК. Такие растения, например, можно будет
использовать в качестве фонарей на улицах и для освещения жилых помещений.
Как отметили в ПНИПУ, исследование приурочено ко Дню хоббита, который отмечался фанатами творчества Джона Рональда Руэла Толкина 22 сентября.
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