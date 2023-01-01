Максим Артамонов В Прикамье зафиксированы 60 случаев заражения клещевым энцефалитом Им заразились в том числе пятеро детей Поделиться Твитнуть

С начала сезона в Прикамье зарегистрировано 146 случаев заболевания болезнью Лайма и 60 — клещевым вирусным энцефалитом. При этом у детей зарегистрировано пять случаев заболевания энцефалитом и шесть — болезнью Лайма. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Всего с укусами клещей в медучреждения региона с начала года обратилось 14 967 человек.

Больше всего жалоб на укусы клещей поступило из Пермского муниципального района — 2263 и Добрянского муниципального округа — 840. Меньше всего — из Кунгурского муниципального округа — 621;

Чаще всего пермяки снимали клещей на территории индивидуальных садов — 7663 случая, при посещении леса — 4490, а также на придомовой территории частного сектора — 3143.

В краевом управлении Роспотребнадзора обращают внимание, что из-за благоприятных погодных условий сохраняется высокая активность клещей рода Dermacentor.

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