В Перми завершается строительство сквера на улице Макаренко На территории нового общественного пространства выполнен основной объём работ Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Обустройство сквера на ул. Макаренко в Перми подходит к завершению – подрядчик выполнил на объекте основные строительные работы. Об этом сообщили в МКУ «Пермблагоустройство».

Как уточнили в учреждении, за год на территории нового общественного пространства уложили тротуарную плитку в пешеходной части и противоударные покрытия в спортивной и игровой зонах. Подрядчик смонтировал освещение. В сквере появились скамейки, урны и беседки.

Большой объём работ выполнен в части озеленения территории. На объекте были сохранены ранее произрастающие деревья, а также высажены новые кустарники и многолетние растения, в том числе цветущие. После ввода объекта в эксплуатацию в сквере планируется организовать дополнительные клумбы из однолетних цветов.

По информации городского учреждения благоустройства, сейчас в общественном пространстве обустраивается газон, завершается покраска и обшивка конструкций беседок, установка колодезных люков.

Напомним, строительство нового сквера на ул. Макаренко началось в конце лета прошлого года. Для обустройства этот объект выбрали жители города в ходе всероссийского голосования. Мэрия Перми сообщала, что все работы должны быть завершены до конца текущей осени.

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