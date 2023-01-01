В Перми завершается строительство сквера на улице Макаренко
На территории нового общественного пространства выполнен основной объём работ
Обустройство сквера на ул. Макаренко в Перми подходит к завершению – подрядчик выполнил на объекте основные строительные работы. Об этом сообщили в МКУ «Пермблагоустройство».
Как уточнили в учреждении, за год на территории нового
общественного пространства уложили тротуарную плитку в пешеходной части и противоударные
покрытия в спортивной и игровой зонах. Подрядчик смонтировал освещение. В
сквере появились скамейки, урны и беседки.
Большой объём работ выполнен в части озеленения территории.
На объекте были сохранены ранее произрастающие деревья, а также высажены новые кустарники
и многолетние растения, в том числе цветущие. После ввода объекта в
эксплуатацию в сквере планируется организовать дополнительные клумбы из
однолетних цветов.
По информации городского учреждения благоустройства, сейчас
в общественном пространстве обустраивается газон, завершается покраска и
обшивка конструкций беседок, установка колодезных люков.
Напомним, строительство нового сквера на ул. Макаренко началось
в конце лета прошлого года. Для обустройства этот объект выбрали жители города в
ходе всероссийского голосования. Мэрия Перми сообщала, что все работы должны
быть завершены до конца текущей осени.
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