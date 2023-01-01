Алёна Бронникова В Соликамске КСП выявила нарушения в расходовании денег на уничтожение борщевика На борьбу с опасным растением в 2019-2022 годы было потрачено 8 млн руб. Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Контрольно-счётная палата (КСП) Соликамского городского округа опубликовала отчёт по проверке эффективности и результативности расходования средств, направленных на мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского за 2019-2022 годы. Соответствующий документ появился на сайте ведомства.

На обработку 392,99 га земель за указанный период было использовано 8 млн, из них средства местного бюджета составили 2,3 млн руб. Удаление опасного растения проводилось химическим и механическим способами. В ведомстве отметили, что часть контрактов заключалась со сроками выполнения в августе-сентябре. Эффективность мероприятий в этом случае снижается с учётом этапов роста, плодоношения и размножения борщевика.

В результате проверки сотрудники КСП установили несколько нарушений. Так, ООО «Спецавтобаза» в 2019 году проводило обработку пестицидом Анкор-85 в период цветения растения, а это не соответствует способу применения препарата. Компания ООО «Стронг» получила оплату за фактически невыполненные работы, предусмотренные вторым и третьим этапами. Компания «Уралпринтсервис» в 2020 году в одностороннем порядке отказалась от исполнения договора. Однако Управление благоустройства Соликамского ГО не включило её в реестр недобросовестных поставщиков и не взыскало обеспечение исполнения контракта на сумму 342,4 тыс. руб.

Также было выявлено, что часть контрактов, общая сумма которых составила 2,6 млн руб., заключались с нарушением требований Порядка предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета. В частности, мероприятия по механическому удалению борщевика должны производиться не менее трёх раз, тогда как их количество было зафиксировано по два. Нарушения Порядка были выявлены и при проверке работ, которые проводились на территориях частной собственности. Сумма расходов на эти работы составила 157,8 тыс. руб., они расцениваются как неправомерные.

Кроме того, КСП установила, что в заключённых в 2022 году договорах гражданско-правового характера с физлицами, не были определены конкретные объёмы работ. А в договоре на приобретение вездекоса ТС-1000 отсутствует обоснование цены поставляемого товара, что нарушает федеральный закон № 44.

«При визуальном осмотре территорий отмечено, что на участках, где производились мероприятия по борьбе с борщевиком в предыдущие годы, можно заметить снижение его количества и площади произрастания. Но, поскольку обработка проводится точечно — полностью проблема не решена», — сообщается в документе.

В результате проведённых мероприятий площадь заражённых борщевиком Сосновским земельных участков существенно не сократилась. Отчёт направили главе городского округа, в гордуму и прокуратуру Соликамска.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.