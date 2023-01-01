В банках Пермского края открыт обмен скопившихся монет на купюры без комиссии В России стартовала «Монетная неделя» Поделиться Твитнуть

С 25 сентября по 8 октября в регионах России, включая Пермский край при поддержке ЦБ проводится всероссийская акция «Монетная неделя» (16+, с 14 лет). Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Как пояснили в ЦБ, в течение двух недель любой желающий сможет обменять в отделении банков, участвующих в акции, скопившиеся дома монеты на бумажные деньги без комиссии. С собой необходимо иметь паспорт. Перед обменом мелочь надо рассортировать по номиналу. К обмену принимаются любые монеты, которые находятся в обращении: потемневшие, окисленные, погнутые, поцарапанные и даже просверленные.

В Банке России отмечают, что в некоторых банках металлические дензнаки можно обменять на памятные монеты.

В Пермском крае в акции принимают участие 16 банков и около 70 их подразделений. В Перми сдать монеты можно в 30 банковских отделениях, в Березниках – в четырёх, в Чайковском – в трёх, в Добрянке, Кунгуре, Лысьве, Краснокамске, Осе, Соликамске, Чернушке и Чусовом – в двух. В Александровске, Верещагино, Гайнах, Горнозаводске, Гремячинске, Губахе Кизеле, Красновишерске, Кудымкаре и других городах Прикамья мелочь можно обменять на банкноты без комиссии только в одном из банковских офисов. Уточнить адреса участников акции можно по ссылке.

В предыдущие года благодаря «Монетной неделе» жители Пермского края смогли сдать в местные банки и вернуть в оборот более 6 тонн монет на сумму более 3 млн руб.

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