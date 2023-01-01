В банках Пермского края открыт обмен скопившихся монет на купюры без комиссии
В России стартовала «Монетная неделя»
С 25 сентября по 8 октября в регионах России, включая Пермский край при поддержке ЦБ проводится всероссийская акция «Монетная неделя» (16+, с 14 лет). Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.
Как пояснили в ЦБ, в течение двух недель любой желающий
сможет обменять в отделении банков, участвующих в акции, скопившиеся дома
монеты на бумажные деньги без комиссии. С собой необходимо иметь паспорт. Перед
обменом мелочь надо рассортировать по номиналу. К обмену принимаются любые
монеты, которые находятся в обращении: потемневшие, окисленные, погнутые,
поцарапанные и даже просверленные.
В Банке России отмечают, что в некоторых банках металлические
дензнаки можно обменять на памятные монеты.
В Пермском крае в акции принимают участие 16 банков и около
70 их подразделений. В Перми сдать монеты можно в 30 банковских отделениях, в
Березниках – в четырёх, в Чайковском – в трёх, в Добрянке, Кунгуре, Лысьве,
Краснокамске, Осе, Соликамске, Чернушке и Чусовом – в двух. В Александровске,
Верещагино, Гайнах, Горнозаводске, Гремячинске, Губахе Кизеле, Красновишерске,
Кудымкаре и других городах Прикамья мелочь можно обменять на банкноты без
комиссии только в одном из банковских офисов. Уточнить адреса участников акции
можно по ссылке.
В предыдущие года благодаря «Монетной неделе» жители
Пермского края смогли сдать в местные банки и вернуть в оборот более 6 тонн
монет на сумму более 3 млн руб.
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