Елена Синица
МЧС Пермского края предупреждает о тумане 23 сентября
Днем температура воздуха достигнет максимальных +21 градуса
МЧС региона опубликовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Пермском крае. Согласно данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу, 23 сентября, ночью и утром ожидается сильный туман. Днем температура воздуха достигнет максимальных +21 градуса. Об этом сообщает ВЕТТА.
МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Также важно учитывать состояние дорожного покрытия.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.