Елена Синица МЧС Пермского края предупреждает о тумане 23 сентября Днем температура воздуха достигнет максимальных +21 градуса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МЧС региона опубликовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Пермском крае. Согласно данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу, 23 сентября, ночью и утром ожидается сильный туман. Днем температура воздуха достигнет максимальных +21 градуса. Об этом сообщает ВЕТТА.

МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Также важно учитывать состояние дорожного покрытия.

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