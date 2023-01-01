Максим Артамонов В начале следующей недели пермские электрички перейдут на зимнее расписание Пригородные поезда отменят на нескольких маршрутах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 25 сентября пригородные поезда перейдут на зимнее расписание. В частности, отменяются электрички до станций Чусовская, Дивья, Менделеево, Григорьевская и Кишерть. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на в пресс-службу Свердловской железной дороги.

Вместе с тем, начиная с 29 сентября, пригородные поезда №7194 (Пермь-2 — Кунгур) и №6193 (Кунгур — Верещагино), которые будут ездить два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям.

Также с 8 октября летний пригородный поезд № 6021 с сообщением Пермь-2 — Григорьевская. В последний раз он отправится в субботу, 7 октября.

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