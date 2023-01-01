Андрей Стрельцов «Кама» уступила ВК «Магнитка» на Кубке страны Это второе поражение подряд для пермского волейбольного клуба Поделиться Твитнуть

Фото: волейбольный клуб "Магнитка"

В столице Удмуртии проходит второй этап Кубка России среди мужских команд Высшей лиги «А». В группе, где выступает «Кама», пять команд.

В эту субботу в своём третьем матче на турнире пермяки встречались с ВК «Магнитка». Для выявления победителя команды провели четыре сета, из которых подопечные Владимира Викулова выиграли лишь один. Итог встречи — 3-1 в пользу магнитогорцев. Ранее «Кама» уступила челябинскому «Динамо».

В воскресенье, 24 сентября, пермский клуб сыграет кубковым матч с ВК «Тархан» из Стерлитамака. Напомним, что второй этап турнира определяет места команд с пятого по 15-ое.

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