Андрей Стрельцов
«Амкар» сыграл вничью в Липецке
Это шестая ничья пермской футбольной команды в одиннадцати матчах
В российской футбольной Второй лиге Дивизиона «А» в группе «Серебро» прошли игры 11 тура. «Амкар» сыграл в субботу в Липецке против местного «Металлурга». Итог поединка 1:1.
Пермяки первыми открыли счет. На 23 минуте матча гол забил Алекс Раджабов. Хозяева поля сумели отыграться за пятнадцать минут до финального свистка.
На сегодняшний день «Амкар» занимает пятое место в турнирной таблице. В его активе 15 очков.
В следующем 12-м туре 1 октября подопечные Ивана Черенчикова сыграют с идущим на четвёртой позиции ивановский «Текстильщиком». Матч состоится в Перми.
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