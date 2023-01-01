Андрей Стрельцов «Амкар» сыграл вничью в Липецке Это шестая ничья пермской футбольной команды в одиннадцати матчах Поделиться Твитнуть

Фото: группа ВКонтакте "Металлург"

В российской футбольной Второй лиге Дивизиона «А» в группе «Серебро» прошли игры 11 тура. «Амкар» сыграл в субботу в Липецке против местного «Металлурга». Итог поединка 1:1.

Пермяки первыми открыли счет. На 23 минуте матча гол забил Алекс Раджабов. Хозяева поля сумели отыграться за пятнадцать минут до финального свистка.

На сегодняшний день «Амкар» занимает пятое место в турнирной таблице. В его активе 15 очков.

В следующем 12-м туре 1 октября подопечные Ивана Черенчикова сыграют с идущим на четвёртой позиции ивановский «Текстильщиком». Матч состоится в Перми.

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