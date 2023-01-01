Андрей Стрельцов «Пермские медведи» обыграли на выезде «Динамо-Сунгуль» Подопечные Валентина Бузмакова после этого успеха вышли на первое место в турнирной таблице Поделиться Твитнуть

Фото: группа ВК "Пермские медведи"

В Снежинске прошёл матч гандбольной Суперлиги страны. Хозяева принимали «Пермских медведей». Борьбы не получилось: гости с самого начала захватили инициативу и без проблем довели поединок до уверенной победы. Итоговый результат — 40:27.

После этой встречи подопечные Валентина Бузмакова встали во главе турнирной таблице. Однако идущая следом команда из Чехова провела на один матч меньше.

Следующая игра для пермяков в турнире состоится 3 октября. В гости к «Берлоге» приедет ГК «СГАУ-Саратов».

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