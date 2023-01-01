Максим Артамонов В Чайковском пенсионера, убившего жену поленом, отправят в психиатрическую больницу Происшествие случилось в июне этого года Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Чайковском завершено расследование уголовного дела в отношении 82-летнего местного жителя, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

По версии следствия, утром 14 июня этого года в одном из частных жилых домов по улице Комсомольская в Чайковском у пенсионера случился конфликт с его 85-летней супругой «на почве личных неприязненных отношений». в ходе ссоры мужчина избил свою супругу поленом по голове и другим частям тела. В результате женщина скончалась на месте происшествия.

Мужчину задержали и провели судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала, что он страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.

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