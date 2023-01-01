Максим Артамонов В пермском аэропорту задерживают рейсы в Анталью и Москву Утром Пермь накрыл туман Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным онлайн-табло, из пермского аэропорта задерживаются вылеты рейса TK 3997 «Пермь — Анталья» и рейс СУ 1657 «Пермь — Москва».

Первый по расписанию должен был улететь в 05:15, а второй — в 08:15. Задержка в обоих случаях составляет несколько часов.

Кроме того, на пять часов задерживается прилёт рейса FV 6581 «Санкт-Петербург — Пермь» и СУ 1656 2Москва — Пермь». Рейс из Петербурга должен был прибыть в Пермь в 4:30, но опаздывает на пять часов. Рейс из Москвы (аэропорт Шереметьево) по расписанию должен прибыть в пермский аэропорт в 05:55. Расчётное время — 12:30.

«Новый компаньон» обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта «Большое Савино». На момент публикации ответ не поступил.

Отметим, сегодня в с утра в Перми стоит туман.

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