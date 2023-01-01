Максим Артамонов В Прикамье отреставрируют Господский дом Дягилева Получено положительное заключение госэкспертизы Поделиться Твитнуть

Фото: Главгосэкспертиза России

Управление госэкспертизы Пермского края выдало положительное заключение на реконструкцию объекта культурного наследия — Господского дома Дягилева в селе Бикбарда в Куединском округе. Проектировщиком выступило ООО «Союз ПС». Застройщик — Управление имущественных отношений администрации Куединского муниципального округа. Об этом сообщается на сайте Главгосэкспертизы России.

Дом Дягилева находится на левом берегу реки Бикбардинка, в историческом центре села Бикбарда. Это дом деда знаменитого импресарио Сергея Дягилева — Павла Дягилева. Именно здесь провёл детство всемирно известный театральный и художественный деятель.

Здание построено из красного кирпича. Оно появилось в имении Дягилевых в начале XIX века. В связи с аварийным состоянием дом был законсервирован и не использовался с 2007 года.

Планируется, что объект культурного наследия отреставрируют полностью — от фундамента до крыши: восстановят фундамент, фасад, отмостки и кладку здания, отремонтируют купол с башенкой и шпилем, венчающий карниз из кирпича и плит природного камня, веранду и выполнят отделку помещений.

Также будет заменена крыша и чердачное покрытие, сделаны новые покрытия полов из щитового паркета и керамической плитки.

После реставрации в здании хотят разместить Дом культуры, библиотеку и отдел администрации. Две комнаты планируется отдать под музей, а ещё две — под гостиницу. Кроме этого, в здании появится сувенирная лавка.

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