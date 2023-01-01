В Перми автобус №56 перенаправят на улицу Стахановскую Маршрут минует заторы на месте строительства развязки на шоссе Космонавтов и Столбовой Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

С 23 сентября в Перми изменится путь следования автобуса №56, сообщает городской департамент транспорта.

По данным ведомства, теперь автобусы, следующие с вокзала Пермь-2, будут поворачивать на ул. Стахановскую после остановки «Гознак», а не двигаться в сторону Дзержинского района по шоссе Космонавтов. После перекрёстка с ул. Карпинского маршрут продолжится в привычном направлении.

В обратном направлении автобусы №56 будут поворачивать налево на ул. Стахановскую после остановки «Улица Сивкова» на ул. Карпинского.

Таким образом, маршрут больше не будет «делать крюк» по шоссе Космонавтов и ул. Столбовой.

По мнению чиновников, перенос пути следования автобуса на ул. Стахановскую позволит сократить время в пути и повысить точность соблюдения расписания.

Кроме того, дептранс намерен ввести на маршруте дополнительные рейсы за счёт ускорения оборачиваемости автобусов.

В ведомстве поясняют, что такая схема движения сохранится до окончания реконструкции ул. Карпинского.

Администрация Перми

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