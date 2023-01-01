В Перми автобус №56 перенаправят на улицу Стахановскую
Маршрут минует заторы на месте строительства развязки на шоссе Космонавтов и Столбовой
С 23 сентября в Перми изменится путь следования автобуса №56, сообщает городской департамент транспорта.
По данным ведомства, теперь автобусы, следующие с вокзала
Пермь-2, будут поворачивать на ул. Стахановскую после остановки «Гознак», а не
двигаться в сторону Дзержинского района по шоссе Космонавтов. После перекрёстка
с ул. Карпинского маршрут продолжится в привычном направлении.
В обратном направлении автобусы №56 будут поворачивать налево
на ул. Стахановскую после остановки «Улица Сивкова» на ул. Карпинского.
Таким образом, маршрут больше не будет «делать крюк» по
шоссе Космонавтов и ул. Столбовой.
По мнению чиновников, перенос пути следования автобуса на ул.
Стахановскую позволит сократить время в пути и повысить точность соблюдения расписания.
Кроме того, дептранс намерен ввести на маршруте дополнительные
рейсы за счёт ускорения оборачиваемости автобусов.
В ведомстве поясняют, что такая схема движения сохранится до
окончания реконструкции ул. Карпинского.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.