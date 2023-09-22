Андрей Стрельцов
Баскетболисты пермской «Пармы» стартовали в Кубке Приматова с победы
В полуфинальном матче был обыгран «Уралмаш»
В Самаре в пятницу начался товарищеский турнир Кубок Приматова. В своём первом матче баскетболисты «Пармы» сыграли с «Уралмашем» из Екатеринбурга.
Встреча закончилась победой подопечных Евгения Пашутина со счётом
98:93. Наибольшее количество очков в этой игре в пермской команде набрал Си
Джей Брайс – 26 очков.
Финальная игра в рамках Кубка Приматова пройдёт в субботу. Соперником
«Пармы» будет победитель пары БК «Самара» – БК «Астана».
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