Андрей Стрельцов

Баскетболисты пермской «Пармы» стартовали в Кубке Приматова с победы

В полуфинальном матче был обыгран «Уралмаш»

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vk.com/bksamara

В Самаре в пятницу начался товарищеский турнир Кубок Приматова. В своём первом матче баскетболисты «Пармы» сыграли с «Уралмашем» из Екатеринбурга.

Встреча закончилась победой подопечных Евгения Пашутина со счётом 98:93. Наибольшее количество очков в этой игре в пермской команде набрал Си Джей Брайс – 26 очков.

Финальная игра в рамках Кубка Приматова пройдёт в субботу. Соперником «Пармы» будет победитель пары БК «Самара»  – БК «Астана».

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