Из-за 8-балльных пробок в Перми отстают от расписания маршруты общественного транспорта Департамент транспорта призывает отслеживать движение по онлайн-карте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вечером 22 сентября на дорогах Перми образовались серьёзные заторы. В центре города, по оценке сервиса «Яндекс.Карты», их интенсивность доходила до 9 баллов. Сейчас этот показатель снизился до 8 баллов.

Это стало причиной отставания от расписания маршрутов общественного транспорта.

«Ориентируемся на движение в режиме реального времени по карте map.gortransperm.ru», – призвали жителей Перми в городском департаменте транспорта.

По данным ведомства, заторы образовались даже на пути движения трамваев. В частности, на маршруте № 11 задержка в расписании появилась из-за неисправности стороннего транспорта в направлении центрального рынка вблизи стадиона «Динамо».

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