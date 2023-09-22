Из-за 8-балльных пробок в Перми отстают от расписания маршруты общественного транспорта
Департамент транспорта призывает отслеживать движение по онлайн-карте
Вечером 22 сентября на дорогах Перми образовались серьёзные заторы. В центре города, по оценке сервиса «Яндекс.Карты», их интенсивность доходила до 9 баллов. Сейчас этот показатель снизился до 8 баллов.
Это стало причиной отставания от расписания маршрутов
общественного транспорта.
«Ориентируемся на движение в режиме реального времени по
карте map.gortransperm.ru», – призвали жителей Перми в городском департаменте
транспорта.
По данным ведомства, заторы образовались даже на пути
движения трамваев. В частности, на маршруте № 11 задержка в расписании появилась
из-за неисправности стороннего транспорта в направлении центрального рынка вблизи
стадиона «Динамо».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.