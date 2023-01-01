Аэропорт в Перми возобновил работу после ЧП с выкатившимся за взлётную полосу самолётом
Воздушная гавань работает в штатном режиме
Аэродром Большое Савино возобновил приём и отправление воздушных судов после транспортного происшествия с выкатившимся за пределы взлётно-посадочной полосы самолёта Boeing 737-800, информирует пресс-служба аэропорта.
В пятницу в момент приземления в Перми самолёт авиакомпании
AnadoluJet (эксплуатант Turkish Airlines) выкатился на траву. Домой из турецкой
Антальи возвращались 174 человека, включая 26 детей и 7 членов экипажа. Никто
из них не пострадал.
В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что после
инцидента аэродром начал работу в штатном режиме в 15:50 по местному времени.
По данным аэропорта, сейчас Boeing уже отбуксирован на
стоянку.
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