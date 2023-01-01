Максим Артамонов Суд в Перми обязал краевых чиновников выплатить участнику СВО 500 тысяч рублей за ранение Компенсацию военнослужащему оформит региональный минсоц Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В Перми участник специальной военной операции сумел через суд добиться выплаты за боевое ранение в размере 500 тыс. руб. Об этом сообщается на сайте Орджоникидзевского районного суда.

По информации госоргана, ранение было получено пермяком во время штурма населённого пункта Опытное 11 августа 2022 года.

После лечения в январе этого года военнослужащий обратился в краевой минсоц с заявлением о выплате материальной помощи в размере 500 тыс. руб. Мужчина пояснил, что получил травму при взрыве мины в ходе СВО. Однако в марте из ведомства пришёл отказ. Чиновники сослались на то, что в момент получения ранения боец являлся военнослужащим войсковой части Народной милиции ДНР, а она не входила в состав ВС РФ.

В защиту прав пермяка с иском к министерству социального развития Пермского края обратился прокурор. Представитель надзорного органа настаивал на признании случая страховым. Это позволяло обязать региональные власти выплатить пострадавшему материальную помощь.

Рассмотрев материалы дела, суд согласился с доводами истца и возложил на региональный минсоц обязанность оформить пермяку положенную компенсацию.

Уточняется, что решение суда пока не вступило в законную силу.

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