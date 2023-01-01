Максим Артамонов В Перми до конца года отреставрируют памятник Пушкину на улице Сибирской Его установили 30 лет назад Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

МАУК «Городской центр охраны памятников» ищет подрядчика для выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль «Памятник А.С. Пушкину», который расположен на ул. Сибирской, 20 — в сквере у бывшего клуба УВД. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 8 млн 844 тыс. руб.

Заявки принимаются до 27 сентября. Победитель конкурса должен до 15 декабря этого года отреставрировать как сам памятник, так и композиции по мотивам сказок Пушкина, которые находятся в сквере рядом с монументом и образуют полукруг.

Статую писателя создали в начале 1980-х годов в Москве скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Мендель Футлик. В 1983 году памятник на самолёте доставили в Пермь, однако установили только в 1993 году.

Максим Артамонов

На этой неделе также стало известно о начале реставрации скульптуры Антона Чехова, которая находится в м/р Гайва у центрального входа в ДК им. Чехова. Этот памятник установлен в 1950-е годы.

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