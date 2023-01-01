В Пермском крае разыскивают родственников попавшей под электричку женщины Пострадавшая находится в больнице Поделиться Твитнуть

Транспортная полиция Пермского края разыскивает родственников женщины, которая вечером 20 сентября в районе города Александровск была сбита пригородной электричкой.

По данным ведомства, пострадавшей на месте была оперативно оказана медицинская помощь. Затем она была госпитализирована в городскую больницу с различными травмами.

На вид ей около 50-60 лет, рост порядка 155-165 см. О других приметах жертвы происшествия на железной дороге не сообщается.

Поиском членов семьи женщины занимаются также сотрудники Пермского линейного отдела МВД России.

Всех, кому может быть известна дополнительная информация о пострадавшей, просят позвонить по телефонам: 8 (342) 230-27-80, 8 (922) 332-37-44 – полиция.

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