В Пермском крае разыскивают родственников попавшей под электричку женщины
Пострадавшая находится в больнице
Транспортная полиция Пермского края разыскивает родственников женщины, которая вечером 20 сентября в районе города Александровск была сбита пригородной электричкой.
По данным ведомства, пострадавшей на месте была оперативно
оказана медицинская помощь. Затем она была госпитализирована в городскую
больницу с различными травмами.
На вид ей около 50-60 лет, рост порядка 155-165 см. О других
приметах жертвы происшествия на железной дороге не сообщается.
Поиском членов семьи женщины занимаются также сотрудники Пермского
линейного отдела МВД России.
Всех, кому может быть известна дополнительная информация о
пострадавшей, просят позвонить по телефонам: 8 (342) 230-27-80, 8 (922) 332-37-44
– полиция.
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