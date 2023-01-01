Алёна Бронникова «Соленис Технолоджис МСП» не готов покинуть Пермский пороховой завод Компания обжалует решение суда Поделиться Твитнуть

Талгат Таиров

Иностранная компания «Соленис Технолоджис МСП» подала жалобу в Семнадцатый апелляционный арбитражный суд на решение суда об освобождении арендуемых площадей с территории Пермского порохового завода. Документ появился в картотеке дел 15 сентября.

Напомним, 30 декабря 2022 года в Арбитражный суд Пермского края поступил иск Федерального агентства по управлению госимуществом (Росимущество) к компании «Соленис Технолоджис МСП». Ведомство потребовало освободить арендуемый производственный корпус на территории Пермского порохового завода и вернуть его предприятию. В январе текущего года суд приступил к рассмотрению дела.

Росимущество полагает, что иностранная компания занимает помещения незаконно. Такой вывод в ведомстве сделали на том основании, что договор капитализированной арендной платы, подписанный «Соленис Технолоджис МСП» и пороховым заводом, не прошёл госрегистрацию. Поэтому он считается незаключённым.

В августе «Новый компаньон» сообщал, что Арбитражный суд Прикамья удовлетворил иск Росимущества. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Компания «Соленис Технолоджис МСП» арендует у Пермского порохового завода помещения с 1995 года. Она занимается производством порошкообразных реагентов для водоподготовки, очистки бытовых и промышленных стоков, а также широкого спектра химических продуктов для предприятий ЦБК и «Гознака».





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