Солнечное радиоизлучение может стать причиной сбоев в телеэфире в Пермском крае Перерывы в вещании вероятны в течение 2,5 недель Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В Прикамье ожидаются сезонные помехи в телетрансляции, связанные с влиянием солнечных радиоволн на сигнал вещания. Об этом предупреждают в Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре.

Как уточнили в КРТПЦ, причиной возможных сбоев будет осенняя интерференция – период, когда Солнце, космический спутник связи и наземные приёмные станции выстраиваются в одну ось. В это время солнечные радиоволны создают кратковременные помехи в спутниковых сигналах.

В текущем году сезонная интерференция продлится с 4 по 22 октября. Перерывы в телевещании могут произойти с 10:00 до 14:00.

Есть большая вероятность, что большинство телезрителей не заметят происходящее, поскольку в период интерференции РТРС применяет систему оперативного резервирования.

При этом на радиостанции Солнце оказывать влияние не будет, потому что они вещают не через космические спутники, а непосредственно с вышек и башень.

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