Солнечное радиоизлучение может стать причиной сбоев в телеэфире в Пермском крае
Перерывы в вещании вероятны в течение 2,5 недель
В Прикамье ожидаются сезонные помехи в телетрансляции, связанные с влиянием солнечных радиоволн на сигнал вещания. Об этом предупреждают в Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре.
Как уточнили в КРТПЦ,
причиной возможных сбоев будет осенняя интерференция – период, когда Солнце,
космический спутник связи и наземные приёмные станции выстраиваются в одну ось.
В это время солнечные радиоволны создают кратковременные помехи в спутниковых
сигналах.
В текущем году сезонная
интерференция продлится с 4 по 22 октября. Перерывы в телевещании могут
произойти с 10:00 до 14:00.
Есть большая вероятность,
что большинство телезрителей не заметят происходящее, поскольку в период
интерференции РТРС применяет систему оперативного резервирования.
При этом на радиостанции
Солнце оказывать влияние не будет, потому что они вещают не через космические
спутники, а непосредственно с вышек и башень.
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