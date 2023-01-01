Андрей Стрельцов Волейболисты пермской «Камы» провели два матча на Кубок страны Команда из Перми одержала одну победу и потерпела одно поражение Поделиться Твитнуть

ВК «Кама»

Второй этап Кубка России среди мужских команд Высшей лиги «А» пермский волейбольный клуб «Кама» проводит в Ижевске. Разыгрываются места с пятого по пятнадцатое. В группе, где выступают пермяки, пять команд.

В своём первом матче волейболисты из Перми встречались с хозяевами площадки "ИжГТУ-Динамо". Встреча завершилась победой подопечных Владимира Викулова (3:2). Во втором поединке удача улыбнулась уже соперникам – челябинскому «Динамо», с таким же счётом.

В субботу, 23 сентября, пермский клуб сыграет кубковый матч с ВК «Магнитка», а в воскресенье, 24 сентября, с ВК «Тархан».

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