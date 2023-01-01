Алёна Бронникова Уровень смертности молодёжи в возрасте 20-24 лет в Прикамье вырос При этом наблюдается снижение смертности людей младшего и более старшего возраста Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае вырос уровень смертности в 2022 году среди людей 20-24 лет. Об этом 21 сентября на пленарном заседании Законодательного собрания региона рассказала руководитель Агентства по делам молодёжи Прикамья Юлия Баландина.

Согласно представленным данным, в регионе проживает 640 тыс. чел. в возрасте от 14 до 35 лет. Больше половины из них — люди 26-35 лет (53%), количество молодых людей 19-25 лет составляет 26%, 14-18 лет — 21%.

Несмотря на увеличение смертности среди молодёжи 20-24 лет, в прошлом году число смертей среди младшего возраста (15-19 лет) и более старшего (30-35 лет) уменьшилось. Самыми распространёнными недугами среди подростков оказались болезни глаз, органов дыхания и костно-мышечной системы. Эти заболевания были на втором месте в 2021 году, но в прошлом заняли лидирующие позиции. При этом наблюдается снижение процента заболеваемости органов пищеварения.

По информации агентства, в крае реализуются мероприятия по укреплению здоровья молодёжи, в том числе профилактические осмотры, строительство спортивной инфраструктуры, просветительские программы. Основными направлениями стали антивейпинговая кампания, пропаганда здорового питания и вовлечение молодёжи в занятия спортом.

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