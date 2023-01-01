Максим Артамонов Депутаты обсудили налоговую политику Перми на ближайшую трёхлетку Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На заседании комитета гордумы по бюджету и налогам чиновники отчитались об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Перми на 2024-2026 годы. С 2024 года начнётся переход на формирование бюджета с профицитом и погашение муниципального долга.

По словам и.о. заместителя главы администрации Веры Титяпкиной, индекс потребительских цен по итогам этого года прогнозируется на уровне 105,2%, в следующем — 104,9%. Согласно прогнозу чиновников, рост зарплаты бюджетников составит около 8% ежегодно. Какими будут прогнозируемый процент инфляции и рост цен, она не уточнила.

Из презентации Веры Титяпкиной

Основной рост доходов бюджета предусмотрен за счёт поступлений по налогу на доходы физических лиц, от продажи и перераспределения земельных участков, от платы за проезд в общественном транспорте. При этом планируется снижение поступлений от упрощённой системы налогообложения в связи с сокращением норматива поступлений с 12 до 10%.

В администрации прогнозируют рост собственных доходов городского бюджета относительно ранее запланированных объёмов: в 2024 году — на 545 млн руб., в 2025-м — на 864 млн руб. По сравнению с 2023 годом объём собственных доходов в 2024 году должен увеличиться на 1,8 млрд руб. Кроме того, будут сохранены все дополнительно принятые социальные расходные обязательства с финансированием в 2024 году — 1,2 млрд руб., в 2025-2026 годах — около 900 млн руб. ежегодно.

Из презентации Веры Титяпкиной

По предварительным расчётам, инвестиционные расходы без учёта межбюджетных трансфертов в следующем году составят 5,5 млрд руб.

Объём собственных доходов бюджета в 2024 году оценивается в 28,7 млрд руб., в 2025-м — 30,6 млрд руб., в 2026-м —32 млрд руб. Расходы бюджета в 2024 году планируются в объёме 28,2 млрд руб., в 2025-м — 30 млрд руб., в 2026-м — 31,7 млрд руб.

Из презентации Веры Титяпкиной

Что касается долговой политики, планируется погашение кредитов в сумме 500 млн руб. ежегодно.

На 1 июля объём дебиторской задолженности городской казны составляет около 1,9 млрд руб.

На заседании комитета председатель Контрольно-счётной палаты Перми Мария Батуева пояснила, что при формировании расходов бюджета нужно учитывать передачу нескольких полномочий мэрии на краевой уровень. Председатель комитета Наталья Мельник отметила, что бюджет на трёхлетку планируется профицитным. Это позволит возвращать кредиты, взятые на подготовку города к 300-летию.

Депутаты обратили внимание на то, что в документе не были отражены приоритетные проекты территориальных органов администрации Перми. Хотя по поручению гордумы мэрия собрала и проанализировала информацию о перспективах развития каждого района города и сформулировала приоритетные проекты — их было 26, и они учтены в документах стратегического планирования.

В итоге депутаты поддержали проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Перми на 2024-2026 годы. Он будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании городской думы 26 сентября.

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