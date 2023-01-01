Максим Артамонов В Перми оштрафовали организаторов подпольного казино Их общая прибыль составила около 12 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми приговорили к разным штрафам пятерых местных жителей, которые организовали подпольное казино. По решению Ленинского районного суда они должны выплатить штрафы от 100 до 500 тыс. руб. каждый. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Как установило ведомство, с лета 2022 года до весны этого года пятеро пермяков, действуя в составе организованной группы, создали незаконный игорный бизнес. Для этого они устанавливали в арендованных квартирах компьютеры с игровыми программами. Доступ к игре предоставлялся по специальным приглашениям.

Общую прибыль от такого бизнеса правоохранители оценили в 12 млн руб. Помимо штрафов, осуждённные должны полностью возместить незаконно полученный доход.

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