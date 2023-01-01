Максим Артамонов В ПГНИУ пообещали сохранить научную библиотеку Ранее студенты сообщали о её ликвидации Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

В пресс-службе ПГНИУ прокомментировали сообщения, опубликованные в местных СМИ, о скандале вокруг научной библиотеки университета. Как рассказали «Новому компаньону» в вузе, её «закрытие невозможно, сотрудники подразделения продолжают работу, также не останавливается процесс выдачи литературы».

В начале этой недели студенты вуза написали открытое письмо министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову. Они пожаловались на ликвидацию фундаментальной научной библиотеки ПГНИУ. По словам студентов, во время занятия из неё забрали 37 компьютеров, уникальную научную литературу вынесли и оставили в помещении, не предназначенном для хранения книг. Сообщалось, что помещения библиотеки планируется передать Институту компьютерных наук и технологий (IT-институту), который был открыт в ПГНИУ в 2022 году.

В пресс-службе университета подтвердили, что из помещения библиотеки действительно перенесли часть компьютеров, «поскольку сейчас происходит их замена, а дополнительно вуз осуществляет закупку нового оборудования.

«Расширение компьютерных классов в библиотеках и учебных корпусах ПГНИУ необходимо для удовлетворения спроса студентов на получение дополнительных IT-компетенций и реализации проекта «Цифровая кафедра», который предусмотрен программой развития университета — участника проекта «Приоритет 2030». В этом году обучение программированию пройдут свыше 1 тыс. студентов всех факультетов. Эта задача требует организации новых современных терминальных классов», — рассказали в пресс-службе.

В вузе также отметили, что «цифровизация становится основным трендом развития библиотек в мире, и ПГНИУ здесь — не исключение».

В пресс-службе сослались на статистику по университету и другим вузам, которая показывает, что «с каждым годом студенты и сотрудники всё реже запрашивают печатные издания, параллельно растёт спрос на электронные источники». В связи с этим планируется «преобразование пространств, которые сейчас используются для хранения библиотечных фондов».

«Наиболее востребованные периодические издания будут переданы кафедрам и факультетам в соответствии с их профилем. Редкие издания будут сохранены в научной библиотеке, остальные — оцифрованы и выложены для доступа во внутренней сети университета. На освободившихся площадях будут организованы новые учебные аудитории, лаборатории, терминальные классы, пространства для коллективной работы студентов», — пояснили в ПГНИУ.

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