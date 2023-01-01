Средний размер зарплаты в Пермском крае превысил 59 тысяч рублей За год показатель вырос более чем на 14% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермьстат опубликовал актуальные данные по зарплате работающего населения Пермского края.

Согласно сведениям службы, в июле средняя номинальная заработная плата в регионе составила 59 010,1 руб., что на 14,4% больше, чем в июле 2022 года. При этом реальная зарплата жителей Прикамья увеличилась на 10,1%.

Помимо этого, Пермьстат представил эти показатели в полугодовом исчислении. За первые шесть месяцев 2023 года средний размер зарплаты зафиксирован на уровне 57 336,9 руб. Рост в сравнении с АППГ составил 14,3%. Реальная заработная плата повысилась на 8,8%.

Заметнее всего зарплата в июле выросла у тех, кто работает в event-индустрии (+27%). К ним традиционно относят специалистов сферы культуры, спорта, досуга и развлечений. На 24% повысилось жалование у административных работников и на 20,6% – у представителей отрасли науки и техники.

Сокращение заработной платы в минувшем месяце зафиксировано лишь у риэлторов. Снижение составило 17,5%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.