Средний размер зарплаты в Пермском крае превысил 59 тысяч рублей
За год показатель вырос более чем на 14%
Пермьстат опубликовал актуальные данные по зарплате работающего населения Пермского края.
Согласно сведениям
службы, в июле средняя номинальная заработная плата в регионе составила 59 010,1
руб., что на 14,4% больше, чем в июле 2022 года. При этом реальная зарплата
жителей Прикамья увеличилась на 10,1%.
Помимо этого, Пермьстат представил
эти показатели в полугодовом исчислении. За первые шесть месяцев 2023 года средний
размер зарплаты зафиксирован на уровне 57 336,9 руб. Рост в сравнении с АППГ составил 14,3%. Реальная заработная плата
повысилась на 8,8%.
Заметнее всего зарплата в
июле выросла у тех, кто работает в event-индустрии (+27%). К ним традиционно
относят специалистов сферы культуры, спорта, досуга и развлечений. На 24% повысилось
жалование у административных работников и на 20,6% – у представителей отрасли науки
и техники.
Сокращение заработной
платы в минувшем месяце зафиксировано лишь у риэлторов. Снижение составило
17,5%.
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