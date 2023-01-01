Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Названы победители фестиваля документального кино «Флаэртиана»
В национальном конкурсе победила пермская картина
В Органном концертном зале проходит церемония закрытия XXIII международного фестиваля документального кино «Флаэртиана», который проходил в Перми 17-21 сентября. Все три жюри – жюри международного конкурса под председательством профессора Драгана Милинковича Фимона (Сербия – Франция), жюри российского конкурса под председательством продюсера Андрея Апостолова и жюри студенческого конкурса под председательством режиссёра Анны Артемьевой – определились с победителями и призёрами.
Международный конкурс
Гран-при «Большой золотой Нанук» за лучший фильм фестиваля
получила картина Анны Бергер «Кого люблю…» (Финляндия – Россия, 16+). В нём
рассказывается о том, как двое рабочих приезжают в Финляндию восстанавливать
летнюю усадьбу эмигрантов 1918 года из Санкт-Петербурга, а наследники этих
белоэмигрантов – режиссер и её отец – наблюдают за процессом реставрации и
ведут с рабочими беседы о жизни.
Приз «Серебряный Нанук» за открытие новых тем и новых героев
получил фильм «Тайные письма» режиссёров Вайолет Ду Фэн и Чжао Цин (Китай, 16+).
Приз «Серебряный Нанук» за оригинальное художественное
решение – у фильма «Таня. Лето. Зима» Александра Авилова (Россия, 16+).
Специальное упоминание жюри – «Кармен, или История
несчастной любви Ханспетера из Оберкасселя, которая принесла моим детям счастье
в чужой стране», режиссёр Юлия Вишневецкая (Германия – Грузия, 18+).
Приз зрительских симпатий заработали «Тайные письма» Вайолет
Ду Фэн и Чжао Цин.
Национальный конкурс
Приз «Малый Золотой Нанук» лучшему фильму национального
конкурса «Российская Флаэртиана» вручён картине «Live in Любимово» (12+) пермского
режиссёра Алексея Романова.
Специальное упоминание жюри «За поиски света» – «Живут же
люди» (12+), режиссёр Павел Скоробогатов.
Специальное упоминание жюри «За лучшее изобразительное
решение» – «Семь дней осени» (6+), режиссёр Алексей Головков.
Специальное упоминание жюри «За неординарный взгляд на
производственную тему» – «Тонкие поля» (18+), режиссёр Дмитрий Лукьянов.
Студенческий конкурс
Лучший студенческий фильм – «Тучи как люди» (16+), режиссёр
Евгения Леушкина.
Специальное упоминание жюри «За пытливый взгляд» – «Сказка
про рыбку, рыбака и его отца» (18+), режиссёр Екатерина Гостева.
Специальное упоминание жюри «За сформированное видение» –
«Камни» (12+), режиссёр Арман Айвазян.
Специальное упоминание жюри «За понимание самого себя и
бабушки» – «Маэстро» (16+), режиссёр Артём Агафонов.
Всего за время фестиваля зрители увидели 101 фильм из разных
стран, кроме того, была доступна онлайн-программа фильмов-портретов трёх женщин
из Мексики, Италии и Бразилии.
Фильмы-победители будут показаны в киноцентре «Премьер» в
ближайший уикэнд.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.