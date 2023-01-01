Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Названы победители фестиваля документального кино «Флаэртиана» В национальном конкурсе победила пермская картина Поделиться Твитнуть

В Органном концертном зале проходит церемония закрытия XXIII международного фестиваля документального кино «Флаэртиана», который проходил в Перми 17-21 сентября. Все три жюри – жюри международного конкурса под председательством профессора Драгана Милинковича Фимона (Сербия – Франция), жюри российского конкурса под председательством продюсера Андрея Апостолова и жюри студенческого конкурса под председательством режиссёра Анны Артемьевой – определились с победителями и призёрами.

Международный конкурс

Гран-при «Большой золотой Нанук» за лучший фильм фестиваля получила картина Анны Бергер «Кого люблю…» (Финляндия – Россия, 16+). В нём рассказывается о том, как двое рабочих приезжают в Финляндию восстанавливать летнюю усадьбу эмигрантов 1918 года из Санкт-Петербурга, а наследники этих белоэмигрантов – режиссер и её отец – наблюдают за процессом реставрации и ведут с рабочими беседы о жизни.

Приз «Серебряный Нанук» за открытие новых тем и новых героев получил фильм «Тайные письма» режиссёров Вайолет Ду Фэн и Чжао Цин (Китай, 16+).

Приз «Серебряный Нанук» за оригинальное художественное решение – у фильма «Таня. Лето. Зима» Александра Авилова (Россия, 16+).

Специальное упоминание жюри – «Кармен, или История несчастной любви Ханспетера из Оберкасселя, которая принесла моим детям счастье в чужой стране», режиссёр Юлия Вишневецкая (Германия – Грузия, 18+).

Приз зрительских симпатий заработали «Тайные письма» Вайолет Ду Фэн и Чжао Цин.

Национальный конкурс

Приз «Малый Золотой Нанук» лучшему фильму национального конкурса «Российская Флаэртиана» вручён картине «Live in Любимово» (12+) пермского режиссёра Алексея Романова.

Специальное упоминание жюри «За поиски света» – «Живут же люди» (12+), режиссёр Павел Скоробогатов.

Специальное упоминание жюри «За лучшее изобразительное решение» – «Семь дней осени» (6+), режиссёр Алексей Головков.

Специальное упоминание жюри «За неординарный взгляд на производственную тему» – «Тонкие поля» (18+), режиссёр Дмитрий Лукьянов.

Кадр из документального фильма «Live in Любимово» (12+)

Студенческий конкурс

Лучший студенческий фильм – «Тучи как люди» (16+), режиссёр Евгения Леушкина.

Специальное упоминание жюри «За пытливый взгляд» – «Сказка про рыбку, рыбака и его отца» (18+), режиссёр Екатерина Гостева.

Специальное упоминание жюри «За сформированное видение» – «Камни» (12+), режиссёр Арман Айвазян.

Специальное упоминание жюри «За понимание самого себя и бабушки» – «Маэстро» (16+), режиссёр Артём Агафонов.

Всего за время фестиваля зрители увидели 101 фильм из разных стран, кроме того, была доступна онлайн-программа фильмов-портретов трёх женщин из Мексики, Италии и Бразилии.

Фильмы-победители будут показаны в киноцентре «Премьер» в ближайший уикэнд.

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