PR-команда губернатора Прикамья получила национальную премию за проект к 300-летию Перми
Эксперты отметили эффективность разработанной к юбилею информационной стратегии
Департамент информационной политики Администрации губернатора Пермского края совместно с проектным офисом «Пермь-300» и АНО «Агентство новых технологий» победили в национальной премии «Золотая стратегия» в области развития связей с общественностью. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Уточняется, что PR-команда губернатора Прикамья
отличилась в номинации «Развитие территорий» с общественным проектом
«Пермь-300. Всё реально!», направленным на повышение туристической
привлекательности региона и узнаваемости города на федеральном уровне.
По словам заместителя
руководителя администрации губернатора Екатерины Набатовой,
главным вызовом проекта были коммуникации.
«Большое количество
участников проекта и идей создавало свои сложности. Но благодаря оргкомитету и
всем, кто активно участвовал в подготовке мероприятий, не было проблем с
креативом. Удалось не просто настроить текущее информирование, но и реализовать
новые форматы», – отметила Екатерина Набатова.
Экспертный совет премии «Золотая
стратегия» также выбрал лучшие проекты в номинациях «Лучшая коммуникационная
стратегия», «Продвижение бизнеса», «Общественно-значимые проекты», «Корпоративные
медиа», «Антикризисный PR», «Образовательные проекты», «Коллаборация года». Награждение
победителей состоялось в рамках журналистского форума «Вся Россия», который
проходит в Сочи.
Как отметил председатель
Союза журналистов России Владимир Соловьёв, премия «Золотая стратегия»
направлена на выявление лучших структур по связям с общественностью, сильных
сотрудников пресс-служб и наиболее достойных pr-специалистов.
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