PR-команда губернатора Прикамья получила национальную премию за проект к 300-летию Перми Эксперты отметили эффективность разработанной к юбилею информационной стратегии Поделиться Твитнуть

Фото: Оргкомитет Пермь-300

Департамент информационной политики Администрации губернатора Пермского края совместно с проектным офисом «Пермь-300» и АНО «Агентство новых технологий» победили в национальной премии «Золотая стратегия» в области развития связей с общественностью. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Уточняется, что PR-команда губернатора Прикамья отличилась в номинации «Развитие территорий» с общественным проектом «Пермь-300. Всё реально!», направленным на повышение туристической привлекательности региона и узнаваемости города на федеральном уровне.

По словам заместителя руководителя администрации губернатора Екатерины Набатовой, главным вызовом проекта были коммуникации.

«Большое количество участников проекта и идей создавало свои сложности. Но благодаря оргкомитету и всем, кто активно участвовал в подготовке мероприятий, не было проблем с креативом. Удалось не просто настроить текущее информирование, но и реализовать новые форматы», – отметила Екатерина Набатова.

Экспертный совет премии «Золотая стратегия» также выбрал лучшие проекты в номинациях «Лучшая коммуникационная стратегия», «Продвижение бизнеса», «Общественно-значимые проекты», «Корпоративные медиа», «Антикризисный PR», «Образовательные проекты», «Коллаборация года». Награждение победителей состоялось в рамках журналистского форума «Вся Россия», который проходит в Сочи.

Как отметил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, премия «Золотая стратегия» направлена на выявление лучших структур по связям с общественностью, сильных сотрудников пресс-служб и наиболее достойных pr-специалистов.

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