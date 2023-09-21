Школьники из Перми завоевали призы на международной выставке изобретателей в Индонезии Две инновационных разработки ребят получили серебряную и бронзовую медали Поделиться Твитнуть

фото: «Городисский и Партнёры»

Четыре пермских школьника стали призёрами Международной выставки юных изобретателей International Young Inventors Award, которая завершилась в Индонезии. Учащиеся из Перми взяли серебро и бронзу за авторские разработки. Об этом сообщает пресс-служба генерального спонсора участия российской сборной на конкурсе – компании «Городисский и партнёры».

Финальный этап IYIA 2023 прошёл на острове Бали с 16 по 19 сентября. Жюри конкурса оценивало 350 проектов из 33 стран мира, 15 изобретений разработали российские школьники. Благодаря своим инновационным проектам будущие инженеры из РФ завоевали 2 золотые, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей. Помимо этого, задумки ребят получили 6 специальных призов.

В числе призёров оказались и пермские новаторы. Ученики школы № 93 Дарья Шейнина, Виктория Позверг и Сергей Мазунин поднялись на вторую ступень пьедестала почёта за разработку экосырья для изготовления одноразовой посуды «ЛистоПАК». Изобретённый ребятами биоразлагаемый материал сделан из опавших листьев. Это открытие получило также премию Национального исследовательского совета Таиланда за лучшее международное изобретение и инновацию.

Кроме того, Дарья Шейнина и Виктория Позверг вместе с Марией Позверг придумали под руководством наставников из пермского кванториума «Фотоника» многофункциональный рюкзак Relax, который завоевал бронзовую медаль конкурса и дополнительно – спецпремию Евразийского патентного ведомства.

Как уточняется в сообщении, российская команда приняла участие в IYIA в третий раз. В прошлом году молодые изобретатели завоевали для России 3 золотые и 4 серебряные медали конкурса.

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