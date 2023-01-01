Максим Артамонов Из Прикамья более 57,6 кг продукции пчеловодства экспортировано в Грузию Тажке мёд отправляется в Северную Македонию, Монголию, Молдову и Турцию Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В сентябре под контролем Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю из Прикамья отправлено 57,6 кг продукции пчеловодства (медовые композиции, апифитопродукция) в Грузию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Вся продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Она соответствует требованиям страны-импортёра, на неё выдан Ветеринарный сертификат формы 5g.

Качество продукции было подтверждено результатами лабораторных испытаний в аккредитованных лабораториях Перми, в ФГБУ «Свердловский референтный центр» Екатеринбурга и в ЧИЛ ФГБУ «ВНИИЗЖ» Челябинска.

Всего с начала года из Пермского края отправлено на экспорт 1,664 тонны продукции пчеловодства (мёд, медовые композиции, апифитопродукция) в Северную Македонию, Монголию, Грузию, Молдову и Турцию.

Экспорт этой продукции за аналогичный период прошлого года составил 1,120 т. Кроме указанных стран, мёд отправлялся также в ОАЭ.

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