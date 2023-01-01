Елена Синица В Перми запускаются «горячие линии» по вопросам отопления При необходимости надзорные ведомства будут привлечены для решения проблем Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вместе с началом отопительного сезона в Перми запускаются «горячие линии», куда можно обратиться с вопросами о подаче отопления.

Специалисты районных администраций будут принимать обращения и ставить адреса на контроль. При необходимости надзорные ведомства будут привлечены для решения проблем.

Кроме того, звонки будут принимать: единый диспетчерский центр в ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (тел. 270-00-40) и центральный круглосуточный колл-центр ПАО «Т Плюс» (тел. для физических лиц — 259-39-98, для юридических — 259-06-71).

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