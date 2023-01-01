Елена Синица Синоптики рассказали, какая будет погода в Пермском крае 21 сентября Воздух может прогреться до 22° Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Погода в Пермском крае 21 сентября будет тёплой, но ветреной. В южной части региона обойдётся без осадков, в то время как на севере ожидаются кратковременные дожди. Такие данные приводит пресс-служба пермского гидрометцентра.

Температура воздуха составит ночью 7…12°, по югу до 2°, днём 17…22°. В краевой столице сухо и тепло: ночью около 8°, днём около 19°.

Как сообщает «Рифей», по данным МЧС, также ожидаются порывы ветра до 18 м/сек. Спасатели напоминают, что во время непогоды не стоит находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями и слабо укреплёнными конструкциями.









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