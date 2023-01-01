В России проходит неделя популяризации здорового старения Она приурочена к Всемирному дню борьбы с болезнью Альцгеймера Поделиться Твитнуть

Одно из опасных заболеваний в преклонном возрасте — это болезнь Альцгеймера, медленно прогрессирующее заболевание нервной системы, проявляющееся расстройством интеллекта (деменцией). Первые признаки болезни Альцгеймера: умеренная забывчивость, повторы слов в разговоре и невозможность сконцентрироваться на одном деле. С развитием болезни происходит потеря памяти, возникают нарушения речи, пациент теряет способность ориентироваться в обстановке и ухаживать за собой.

Впервые диагноз болезни Альцгеймера был поставлен в 1906 году. Она названа в честь Алоиса Альцгеймера, доктора, который первым описал ее. Болезнь Альцгеймера — самая частая причина деменции, по данным ВОЗ на нее приходится 60-70% всех случаев.

У большинства людей первые симптомы заболевания появляются в возрасте 60-65 лет. Болезнь Альцгеймера занимает седьмое место среди причин смертности в России. Ожидаемая продолжительность жизни после установленного диагноза болезни Альцгеймера составляет от 4 до 8 лет.

Первый признак этого серьезного заболевания — нарушение памяти. При обнаружении такого явления необходимо срочно обратиться к врачу-неврологу.

На ранних стадиях болезнь Альцгеймера вызывает лишь незначительные симптомы, такие как легкое замешательство, трудности с поиском правильных слов и запоминанием недавних событий. По мере прогрессирования заболевания происходит полная потеря автономии пациента: неспособность запоминать и узнавать людей, предметы, места.

Пока наука не нашла лекарства и способа вылечить болезнь, пациентам назначают лекарственные средства, которые, вмешиваясь в патогенез заболевания, снижают процесс прогрессирования. Кроме лекарственной поддержки используется когнитивная реабилитация — участие в групповых занятиях и выполнение упражнений, направленных на улучшение памяти и повседневных навыков.

Ведение здорового образа жизни, освоение нового навыка, чтение, хобби, любая активность может помочь снизить риск развития болезни Альцгеймера.

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