На реализацию программы «Медицинские кадры Прикамья» будет дополнительно выделено 64 млн рублей Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Сегодня, 19 сентября, на заседании комитета Законодательного собрания по социальной политике министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень доложила о промежуточных результатах работы по вопросам кадрового обеспечения отрасли здравоохранения в регионе.

Министр рассказала, что в Пермском крае в этом году были снижены проходные баллы для поступления в ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. Благодаря этому, а также усиленной профориентационной работе, в 2023 году в университет поступило 450 студентов по специальностям «лечебное дело», «педиатрия» и «стоматология». В следующем году набор планируется увеличить.

Кроме этого, в регионе идет работа по увеличению контрольных цифр приема по медицинским специальностям в учреждениях среднего профессионального образования. Всего в этом году в медицинские техникумы, колледжи Прикамья поступило 1 861 человек, из которых 1 530 — на бюджет.

В своем докладе Анастасия Крутень также рассказала депутатам о текущих результатах реализации региональной программы «Медицинские кадры Прикамья», инициированной в прошлом году по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В рамках нее медицинские работники получают единовременные компенсационные выплаты в размере от 1 до 2 млн руб. при трудоустройстве в медучреждения, расположенные в городах с населением свыше 50 тыс. человек. Также, в рамках программы фельдшеры и медицинские сестры, трудоустроенные в медучреждения г. Перми, имеют право на получение ежемесячной компенсации в размере до 10 тыс. руб. на аренду жилья. По итогам 2022 года благодаря программе трудоустроено в медучреждения Пермского края 88 медицинских работников: 63 врача и 25 фельдшеров.

На реализацию программы «Медицинские кадры Прикамья» в этом году из краевого бюджета выделено 120 млн руб. Дополнительно на выплаты по программе в этом году планируется выделить еще 64 млн руб. из региональной казны. По словам Анастасии Крутень, с начала года в программе уже приняли участие 59 медицинских работников: 49 врачей и 10 фельдшеров. Среди них 16 медработников, приехавших из других регионов: Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новосибирская область, Свердловская область, Московская область, Алтайский край и другие субъекты России. Также, среди принятых в рамках программы, 10 — врачи, пришедшие на работу в государственные учреждения здравоохранения из частных медицинских организаций.

Помимо того, в рамках реализации программы «Медицинские кадры Прикамья» 32 средних медицинских работника получают компенсацию стоимости аренды жилья при работе в Перми. Как отметила министр, еще 17 медработников из других регионов уже трудоустроены для работы в медучреждениях Прикамья и в настоящее время находятся в процессе оформления необходимых документов для получения выплат.

«Одна из самых важных, на мой взгляд, тем отрасли — кадровое обеспечение учреждений здравоохранения. Нехватка врачей и среднего медицинского персонала все еще остается значимым вопросом, но все мы понимаем, что в одночасье его не решить. Подготовка и привлечение медицинских кадров — задача комплексная, многогранная, а главное, требующая долговременного и системного подхода», — отметила Анастасия Крутень.

В краевом Минздраве добавляют, что с начала этого года в Пермском крае действует закон «О бесплатном предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность для индивидуального жилищного строительства на территории Пермского края», принятый депутатами в октябре 2022 года. Как рассказала Анастасия Крутень, в рамках этого закона два медицинских работника уже получили земельные участки для ИЖС. Еще 130 медицинских работников претендуют на получение таких участков.

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