На реализацию программы «Медицинские кадры Прикамья» будет дополнительно выделено 64 млн рублей
Сегодня, 19 сентября, на заседании комитета Законодательного собрания по социальной политике министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень доложила о промежуточных результатах работы по вопросам кадрового обеспечения отрасли здравоохранения в регионе.
Министр рассказала, что в Пермском крае в этом году были снижены проходные баллы для поступления в ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. Благодаря этому, а также усиленной профориентационной работе, в 2023 году в университет поступило 450 студентов по специальностям «лечебное дело», «педиатрия» и «стоматология». В следующем году набор планируется увеличить.
Кроме этого, в регионе идет работа по увеличению контрольных цифр приема по медицинским специальностям в учреждениях среднего профессионального образования. Всего в этом году в медицинские техникумы, колледжи Прикамья поступило 1 861 человек, из которых 1 530 — на бюджет.
В своем докладе Анастасия Крутень также рассказала депутатам о текущих результатах реализации региональной программы «Медицинские кадры Прикамья», инициированной в прошлом году по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В рамках нее медицинские работники получают единовременные компенсационные выплаты в размере от 1 до 2 млн руб. при трудоустройстве в медучреждения, расположенные в городах с населением свыше 50 тыс. человек. Также, в рамках программы фельдшеры и медицинские сестры, трудоустроенные в медучреждения г. Перми, имеют право на получение ежемесячной компенсации в размере до 10 тыс. руб. на аренду жилья. По итогам 2022 года благодаря программе трудоустроено в медучреждения Пермского края 88 медицинских работников: 63 врача и 25 фельдшеров.
На реализацию программы «Медицинские кадры Прикамья» в этом году из краевого бюджета выделено 120 млн руб. Дополнительно на выплаты по программе в этом году планируется выделить еще 64 млн руб. из региональной казны. По словам Анастасии Крутень, с начала года в программе уже приняли участие 59 медицинских работников: 49 врачей и 10 фельдшеров. Среди них 16 медработников, приехавших из других регионов: Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новосибирская область, Свердловская область, Московская область, Алтайский край и другие субъекты России. Также, среди принятых в рамках программы, 10 — врачи, пришедшие на работу в государственные учреждения здравоохранения из частных медицинских организаций.
Помимо того, в рамках реализации программы «Медицинские кадры Прикамья» 32 средних медицинских работника получают компенсацию стоимости аренды жилья при работе в Перми. Как отметила министр, еще 17 медработников из других регионов уже трудоустроены для работы в медучреждениях Прикамья и в настоящее время находятся в процессе оформления необходимых документов для получения выплат.
«Одна из самых важных, на мой взгляд, тем отрасли — кадровое обеспечение учреждений здравоохранения. Нехватка врачей и среднего медицинского персонала все еще остается значимым вопросом, но все мы понимаем, что в одночасье его не решить. Подготовка и привлечение медицинских кадров — задача комплексная, многогранная, а главное, требующая долговременного и системного подхода», — отметила Анастасия Крутень.
В краевом Минздраве добавляют, что с начала этого года в Пермском крае действует закон «О бесплатном предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность для индивидуального жилищного строительства на территории Пермского края», принятый депутатами в октябре 2022 года. Как рассказала Анастасия Крутень, в рамках этого закона два медицинских работника уже получили земельные участки для ИЖС. Еще 130 медицинских работников претендуют на получение таких участков.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.