Алёна Бронникова Остановки в Перми оборудуют видеокамерами и кнопками вызова экстренных служб Дептрансу передадут дополнительные полномочия для контроля за их функционированием Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми остановочные комплексы планируют оборудовать информационными табло, камерами видеонаблюдения и кнопками вызова экстренных служб. Для обеспечения их работы без сбоев департамент транспорта администрации города получит дополнительные полномочия. Об этом на заседании комитета гордумы по местному самоуправлению и регламенту 19 сентября рассказал глава ведомства Анатолий Путин.

«Правилами благоустройства предусматривается, что на остановочных пунктах могут размещаться дополнительные элементы, такие как информационные табло, камеры видеонаблюдения, кнопки вызова экстренных служб и другие. Чтобы они функционировали в полном объёме, исключить риски сбоев оборудования, предлагается наделить департамент транспорта полномочиями по обеспечению функционирования данных элементов», — сообщил чиновник.

В полномочия департамента также включат возможность разработки проектной документации на строительство кабельных линий для электроснабжения остановок. Это позволит обеспечить их электропитанием и дополнительными элементами.

По информации пресс-службы МКУ «Гортранс», принятие законопроекта позволит ввести общие требования к навигационным элементам на остановках, стандартизировать требования к схемам и указателям. Кроме того, зонирование, навигацию и покрытие посадочных площадок планируется обеспечить с помощью контрастных материалов, что визуально отделит их от тротуара или велосипедной дорожки.





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