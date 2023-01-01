Елена Синица Годовая инфляция в Пермском крае поднялась до 4,8% Такой показатель зафиксирован в августе Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

Годовая инфляция в Пермском крае в августе 2023 года составила 4,8% после 3,9% в июле. Однако августовский показатель в регионе всё-таки ниже, чем общероссийский (5,2%). В то же время по ПФО он достигал 4,7%. Такие данные приводит пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

В частности, возросла продовольственная инфляция. Это объясняется тем, что из-за жаркого лета снизился урожай, сократилось предложение огурцов открытого грунта, что привело к их удорожанию. В свою очередь ослабление рубля привело к повышению цен на импортные фрукты, такие как апельсины, бананы и лимоны.

В сегменте непродовольственных товаров увеличился годовой темп прироста цен на импортные подержанные легковые автомобили. К этому привели рост потребительской активности и ослабление рубля. Удорожание нефтепродуктов на мировом рынке вызвало повышение оптовых цен на бензин и дизельное топливо и, как следствие, на моторное топливо в рознице.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.