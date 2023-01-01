Алёна Бронникова Налоговые каникулы для ИП в Прикамье планируют продлить на 2024 год Законопроект представят в октябре-ноябре Поделиться Твитнуть

Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края планирует продлить налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей (ИП) на 2024 год. На заседании комитета регионального Законодательного собрания по бюджету и.о. главы ведомства Татьяна Чуксина сообщила, что соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение парламента в октябре-ноябре.

Льгота действует до 2023 года включительно для впервые зарегистрированных ИП, которые применяют либо упрощённую, либо патентную систему налогообложения. Обязательным условием является осуществление деятельности в сферах науки, образования и здравоохранения, сельского хозяйства, обрабатывающего производства, гостиничного бизнеса, ремонта бытовых предметов или других персональных услуг.

«Субъектам РФ предоставлено право продлить действие налоговых каникул ещё на один год, то есть распространить действие на 2024 год. В октябре-ноябре мы планируем зайти с данным законопроектом», — рассказала Татьяна Чуксина.

Нулевая ставка применяется при выполнении определённых условий: не менее 70% выручки от льготируемого вида деятельности и количество работников до 15 человек. Как отметила чиновница, число пользователей льготой в прошлом году выросло на 44%. Вместе с этим растут и недополученные доходы (прирост 69%), однако данный механизм пользуется активным спросом.

Действие налоговых каникул для впервые зарегистрированных ИП уже продлевали ранее до 1 января 2024 года. Такое решение было принято депутатами краевого Заксобрания в 2020 году.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.