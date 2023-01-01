IT-разработки компании из Прикамья позволили повысить рентабельность добычи золота на Дальнем Востоке Новые технологии используются на прииске Архара Поделиться Твитнуть

Внедрение круглосуточной IT-системы контроля спецтехники пермского производителя Galileosky на золотом прииске Архара в Еврейской автономной области позволило старателям определять целесообразность разработки каждого карьера. Об этом сообщает пресс-служба правительства Прикамья.

Терминалы Galileosky Base Block Iridium на 28 транспортных средствах артели установили технические специалисты компании «Сантэл мониторинг». Устройства круглосуточно передают данные о работе спецтехники. При вычислении соотношения количества загруженных ковшей породы в промывочную машину с добытым на карьере золотом определяется рентабельность добычи на конкретном участке. Полученные сведения позволяют рационально распределить спецтехнику по тем местам, где процент добываемой руды больше.

Перед внедрением разработки весь транспорт на прииске был оборудован системой мониторинга с передачей данных через Wi-Fi. Из-за плохого сигнала информация не всегда поступала оперативно или терялась. Более того, нужно было настроить контроль расхода топлива, работы органов спецтехники и содержания золота в породе.

Теперь на прииске контролируется количество отработанных техникой часов и операций, фактический простой и расход топлива, что позволяет обеспечить высокую производительность труда.

«По факту внедрения системы контроля и мониторинга работы спецтехники заказчик получил возможность оперативно контролировать круглосуточную работу на приисках, где отсутствует сотовая связь и действует другой часовой пояс. На будущее у заказчика есть потребность в контроле движения топлива в стационарных ёмкостях и дооснащение транспортных средств, которые участвуют в процессе золотодобычи», – рассказал директор ООО «Сантэл мониторинг» Алексей Барабашкин.

Как ранее отмечал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, высокотехнологичные продукты, которые производят региональные предприятия, позволяют двигаться в сторону технологического суверенитета, развития собственных компетенций и повышения узнаваемости Прикамья на рынке информационных технологий.

Компания Galileosky – один из ведущих разработчиков оборудования для цифровизации транспорта в России. У компании более 500 партнёров (системных интеграторов) с проверенными компетенциями по внедрению продуктов во всех регионах РФ. Более 1 млн терминалов Galileosky работает в 70 странах мира.

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