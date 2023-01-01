Алёна Бронникова Власти Перми откажутся от проведения публичных слушаний по вопросам внесения изменений в ПЗЗ С октября согласование будет проводиться только в формате общественных обсуждений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми предложила исключить из правил согласования изменений в генплан правил землепользования и застройки (ПЗЗ) процедуру публичных слушаний. Об этом на заседании комитета гордумы региональной столицы по местному самоуправлению и регламенту заявила начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова.

Как отметила глава ведомства, на сегодняшний день в Перми в отношении градостроительных документов проводятся как публичные слушания, так и общественные обсуждения. Внесения изменений в генеральный план ПЗЗ проводится через первую процедуру. В августе в мэрию поступило предложение от краевого минимущества полностью перейти на вторую, отказавшись от публичных слушаний.

Общественные обсуждения предусмотрены градостроительным кодексом РФ. При этом проводятся они на публичном портале ИСОГД, доступном для любого пользователя.

«Мы уже работаем по ряду документов с 2022 года по данной процедуре, она пользуется успехом. Предлагается исключить все проведения публичных слушаний в связи с тем, что мы готовы с 1 октября 2023 года перейти на общественные обсуждения по всем градостроительным документам», — сообщила Мария Норова.

Она добавила, что обе процедуры схожи, но в рамках публичных слушаниях дополнительно проводятся собрания, где жители могут прийти лично и задать все интересующие вопросы. Общественные обсуждения подразумевают возможность удалённой дискуссии, без собраний. Все вопросы и предложения по предмету согласования принимаются в любое время, в течение указанных дат, в электронном формате.

Все запланированные до 1 октября публичные слушания будут проведены в намеченном порядке. Все последующие будут проводиться уже только в формате общественных обсуждений.

Депутат Пермской гордумы Олег Бурдин в заключение обсуждения проекта обратил внимание на большое количество появившихся за последние несколько лет торговых центров на территории индивидуальной жилой застройки. И попросил взять этот вопрос на контроль.

«Буквально сегодня проехал в микрорайоне Висим, там у нас практически вдоль ул. Восстания все земельные участки под ИЖС так или иначе переводятся под строительство ТЦ. У меня будет предложение взять на контроль внесение изменений о назначении земельных участков на территории ИЖС», — поделился он.

По итогам рассмотрения проект был поддержан депутатами.





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