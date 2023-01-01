Гортранс модернизировал сайт с расписанием общественного транспорта Перми
Теперь на нём отображаются только те рейсы, которые вышли на линию
На сайт общественного транспорта Перми map.gortransperm.ru добавлена новая функция по корректному отображению автобусов и трамваев, работающих на линии. Ранее пассажиры видели в расписании все рейсы, которые должны были выйти на маршруты, без учёта нештатных ситуаций. Об этом сообщили в Гортрансе.
Как пояснили в учреждении, теперь при отсутствии вагона или
автобуса на линии он оперативно исключается из планового расписания. При выпуске
резервного транспортного средства и восстановлении графика рейс возвращается в
онлайн-график.
«Это позволит пассажиру получить актуальную информацию о работе
общественного транспорта и избежать долгого ожидания», – отметили в ведомстве.
По данным Гортранса, в основном сбои на линии возникают из-за
дорожных условий, например, в случае возникновения транспортных заторов или ДТП.
В некоторых случаях приходится оперативно менять путь следования автобусов.
В сентябре новая функция сайта проходит тестовую эксплуатацию,
а в октябре начнёт действовать в штатном режиме.
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