Гортранс модернизировал сайт с расписанием общественного транспорта Перми Теперь на нём отображаются только те рейсы, которые вышли на линию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайт общественного транспорта Перми map.gortransperm.ru добавлена новая функция по корректному отображению автобусов и трамваев, работающих на линии. Ранее пассажиры видели в расписании все рейсы, которые должны были выйти на маршруты, без учёта нештатных ситуаций. Об этом сообщили в Гортрансе.

Как пояснили в учреждении, теперь при отсутствии вагона или автобуса на линии он оперативно исключается из планового расписания. При выпуске резервного транспортного средства и восстановлении графика рейс возвращается в онлайн-график.

«Это позволит пассажиру получить актуальную информацию о работе общественного транспорта и избежать долгого ожидания», – отметили в ведомстве.

По данным Гортранса, в основном сбои на линии возникают из-за дорожных условий, например, в случае возникновения транспортных заторов или ДТП. В некоторых случаях приходится оперативно менять путь следования автобусов.

В сентябре новая функция сайта проходит тестовую эксплуатацию, а в октябре начнёт действовать в штатном режиме.

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