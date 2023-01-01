Максим Артамонов В Прикамье росгвардейцы задержали шестерых человек, находящихся в федеральном и оперативном розыске Среди них была одна женщина Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Росгвардии по Пермскому краю

В Пермском крае сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали шесть человек, которые находились в федеральном и оперативном розыске за различные преступления и правонарушения.

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе Росгвардии, всех их обнаружили в течение недели — двоих в Кудымкаре и четверых в Свердловском и Мотовилихинском районах Перми.

Среди задержанных — мужчины молодого и среднего возраста, а также женщина.

Их разыскивали, например, за кражу, неуплату алиментов или другие противоправные действия.

После установления личностей их передали правоохранительным органам.

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