В Прикамье реализуется проект «Моя карьера с Единой Россией» Поделиться Твитнуть

На площадке Региональной общественной приёмной состоялся очередной прямой эфир в рамках проекта «Моя карьера с Единой Россией». Тема онлайн-трансляции, которую провели представители Центра занятости населения Пермского края, касалась вопросов профессионального самоопределения.

Спикерами прямого эфира выступили начальник учебно-методического отдела ЦЗН Ольга Трапезникова и специалист отдела Полина Вуккерт.

В начале выступления Ольга Трапезникова рассказала о реализуемых мероприятиях в рамках проекта «Моя карьера с Единой Россией». Это карьерные и профориентационные мастерские, ярмарки вакансий, обучение заключению социального контракта, промышленный туризм, женский клуб и пр.

«На сегодня участниками проекта стали уже 19,6 тысяч жителей Пермского края, а количество проведенных мероприятий в самых разных форматах превысило 1 тысячу», — отметила она.

Полина Вуккерт, в свою очередь, подробно рассказала о профориентационной работе Центра занятости, таких услугах как психологическая поддержка и социальная адаптация для граждан со статусом безработного. Кроме того, были даны полезные рекомендации по самопрезентации для соискателей.

В прямом эфире представители Центра занятости населения Пермского края также ответили на вопросы жителей, которые поступили в комментариях. Пермяки интересовались, как понять, что профессия востребована, с чего необходимо начать, чтобы сменить работу и др.

Запись трансляции можно посмотреть в любое время в группе Общественной приёмной в соцсети ВКонтакте. Напомним, проект «Моя карьера» направлен на содействие гражданам в профориентации, дополнительном профессиональном образовании, трудоустройстве и карьерном росте.

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