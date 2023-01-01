Алёна Бронникова Предварительные итоги агросезона обсудили на оперштабе Уборочная кампания 2023 года подходит к концу Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено краевым Минагро

По данным на 18 сентября, аграрии Прикамья вспахали 94 тыс. га площадей под яровой сев 2024 года, что на 20 тыс. больше по сравнению с прошлым периодом. Об этом сообщил глава Министерства агропромышленного комплекса края Павел Носков на очередном заседании оперштаба, сообщает пресс-служба ведомства.

Выросли и объёмы посева озимых культур по сравнению с прошлым годом. Так, озимых культур на зерно и зелёный корм посеяли на площади более 20 тыс. га, что несколько больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Участники заседания также обсудили заготовку кормов на зимне-стойловый период, обеспечение пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения и объектах АПК. Особое внимание было уделено уборочной кампании.

По данным минагро, уборка посеянных зерновых и зерно-бобовых культур почти завершилась. На сегодняшний день этот показатель составил более 80%. При этом вопреки долгой засухе, установившейся летом на территории региона, сельхозпроизводители показывают динамичные темпы работ по уборке урожая и проведению осенне-полевых работ. Лидерами в регионе оказались четыре района: Еловский, Красновишерский, Сивинский и Уинский. По информации минагро, они перевыполнили плановые показатели.

Как сообщают в ведомстве, в хозяйствах продолжается уборка овощей и картофеля, последний убран на 50% площадей.

«Обратили внимание коллег из муниципалитетов, где темпы уборочной кампании ниже среднего, на необходимость активизировать работу и информировать в оперативном режиме о ситуациях, где необходима помощь», — акцентировал Павел Носков.

Сельхозпроизводители получают своевременную поддержку от правительства. Благодаря госпрограмме агропромышленного комплекса Пермского края аграрии на 1 сентября смогли получить финансовую поддержку по различным направлениям в размере около 70%. Этот показатель оказался выше на 20% по сравнению с прошлым годом.

Подводя итоги оперштаба, министр АПК Пермского края рекомендовал курирующим заместителям глав округов уточнить данные о потерях урожая по причине засухи. А также держать на особом контроле обеспеченность сельхозпроизводителей ГСМ.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.