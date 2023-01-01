Алёна Бронникова
Предварительные итоги агросезона обсудили на оперштабе
Уборочная кампания 2023 года подходит к концу
По данным на 18 сентября, аграрии Прикамья вспахали 94 тыс. га площадей под яровой сев 2024 года, что на 20 тыс. больше по сравнению с прошлым периодом. Об этом сообщил глава Министерства агропромышленного комплекса края Павел Носков на очередном заседании оперштаба, сообщает пресс-служба ведомства.
Выросли и объёмы посева озимых культур по сравнению с прошлым годом. Так, озимых культур на зерно и зелёный корм посеяли на площади более 20 тыс. га, что несколько больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Участники заседания также обсудили заготовку кормов на зимне-стойловый период, обеспечение пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения и объектах АПК. Особое внимание было уделено уборочной кампании.
По данным минагро, уборка посеянных зерновых и зерно-бобовых культур почти завершилась. На сегодняшний день этот показатель составил более 80%. При этом вопреки долгой засухе, установившейся летом на территории региона, сельхозпроизводители показывают динамичные темпы работ по уборке урожая и проведению осенне-полевых работ. Лидерами в регионе оказались четыре района: Еловский, Красновишерский, Сивинский и Уинский. По информации минагро, они перевыполнили плановые показатели.
Как сообщают в ведомстве, в хозяйствах продолжается уборка овощей и картофеля, последний убран на 50% площадей.
«Обратили внимание коллег из муниципалитетов, где темпы уборочной кампании ниже среднего, на необходимость активизировать работу и информировать в оперативном режиме о ситуациях, где необходима помощь», — акцентировал Павел Носков.
Сельхозпроизводители получают своевременную поддержку от правительства. Благодаря госпрограмме агропромышленного комплекса Пермского края аграрии на 1 сентября смогли получить финансовую поддержку по различным направлениям в размере около 70%. Этот показатель оказался выше на 20% по сравнению с прошлым годом.
Подводя итоги оперштаба, министр АПК Пермского края рекомендовал курирующим заместителям глав округов уточнить данные о потерях урожая по причине засухи. А также держать на особом контроле обеспеченность сельхозпроизводителей ГСМ.
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