В МЧС предупредили жителей Прикамья о предстоящих заморозках
В ночь на 20 сентября температура воздуха опустится до –2 °C
Ночью и утром 20 сентября местами по Прикамью ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до –2 °C, информирует МЧС Пермского края.
Как отметили в ведомстве, в связи с понижением температуры
воздуха возрастает вероятность возникновения пожаров по причине нарушения
правил эксплуатации электробытовых приборов. В МЧС призвали жителей быть
внимательными и осторожными.
Водителям спасатели рекомендуют соблюдать скоростной режим и
дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.
Напомним, телефон вызова служб экстренного реагирования:
«01» — со стационарного телефона,
«101», «112» — с мобильного
телефона. Вызов бесплатный.
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