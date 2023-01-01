В МЧС предупредили жителей Прикамья о предстоящих заморозках В ночь на 20 сентября температура воздуха опустится до –2 °C Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Ночью и утром 20 сентября местами по Прикамью ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до –2 °C, информирует МЧС Пермского края.

Как отметили в ведомстве, в связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов. В МЧС призвали жителей быть внимательными и осторожными.

Водителям спасатели рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.

Напомним, телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона. Вызов бесплатный.

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